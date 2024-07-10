Перелезть через мост в Нарве, быть незаконно 2785 дней в Шенгене — за что штрафовали пограничники в Нарве в эти выходные

5 июля нарвские пограничники обнаружили, что через Нарвский железнодорожный мост перелез человек. Погранслужба задержала гражданина Эстонии и оштрафовала его на 200 евро. А 6 июля пограничники обнаружили незаконное пересечение временного контрольно-пропускного пункта на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 200 евро.

В тот же день, 6 июля, пограничники на пограничном переходе „Нарва-1“ при проверке документов гражданина России на выезде из Эстонии обнаружили, что он незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение 2785 дней, и по крайней мере, один из них в Эстонии. Человека обязали покинуть Эстонию и оштрафовали на 800 евро. После процессуальных действий он выехал в Россию.

В выходные граждане Польши управляли беспилотными летательными аппаратами в пограничной зоне без согласования с PPA. С ними связались пограничники и оштрафовали на 80 евро.

7 июля при выезде из Эстонии был досмотрен гражданин России, одетый в поло с советской символикой. Ему объяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена. Человек сдал футболку и продолжил путь в Россию. В этот же день, 7 июля, ночью, около 2:30, гражданин Германии пытался перелезть через забор из России в Эстонию у моста Дружба. Его задержали. После проведенных процедур мужчине разрешили въезд в Эстонию.

12 иностранцев за выходные дни не пустили в Эстонию. Чаще всего причиной задержания было то, что у них не было соответствующих документов на въезд, они давали неясные показания о цели путешествия или в ходе беседы было установлено, что они могут представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Они вернулись в Россию.

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