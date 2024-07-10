МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: не прощай Путину, Господи, ибо ведает, что творит!

В нашем меняющемся мире много того, к чему не стоило бы привыкать никогда. К сожалению, европейское общество свыклось с „новой реальностью“, которой за последние два с половиной года стала война в Украине. Люди будто бы привыкли к фотографиям женщин и детей оторванными конечностями и залитыми кровью лицами, кадрам российских ударов по гражданским объектам в украинских городах. Ежедневные новости про новые военные преступления России стали фоном: пролистнул и забыл.