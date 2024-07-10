10.07.2024, 12:15
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: Чемберлен и Даладье глубоко озабочены: что страшнее — глобальное потепление или убийство вашей семьи?
Кто в Европе умиротворяет российского агрессора?
Западные политики стремительно повторяют ошибки 1930-х годов: игнорирование военных преступлений России в Украине и показательная работа над малозначимыми сейчас вопросами лишь разжигает аппетит российского диктатора, пишет редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.
В нашем меняющемся мире много того, к чему не стоило бы привыкать никогда. К сожалению, европейское общество свыклось с „новой реальностью“, которой за последние два с половиной года стала война в Украине. Люди будто бы привыкли к фотографиям женщин и детей оторванными конечностями и залитыми кровью лицами, кадрам российских ударов по гражданским объектам в украинских городах. Ежедневные новости про новые военные преступления России стали фоном: пролистнул и забыл.
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