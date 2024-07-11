Почему мы считаем увиденное красивым? Дизайнер анализирует эстонскую рекламу

Красота в дизайне — это субъективная оценка, и причины, по которым что-то считается красивым, у каждого свои. В этом цикле статей мы будем исследовать красоту и определять, какой дизайн на эстонских улицах воспринимается нами как красивым, а какой — нет. Я - Зоя Паю, как действующий дизайнер и основатель kalinadesign (kalina.ee) буду делиться с вами дизайнерскими секретами и рассказывать о том, как можно сделать вывески, логотипы и сайты в Эстонии не просто красивыми, но и удобными для использования.

Итак, как сделать красиво и нигде не ошибиться? Беспроигрышный вариант дизайна мы можем подсмотреть на афише хлебного фестиваля, прошедшего в этом году. Здесь используется сбалансированная композиция, это - фишка проделанной работы.

Почему баланс в дизайне важен? На это есть биологические причины - человеческий мозг эволюционно заточен на поиск симметрии и пропорциональности в партнере, так как это признак здоровых генов. Поэтому считается, что чем симметричнее лицо, тем оно красивее. Такая же история применима и к дизайну.

Еще один принцип, по которому мы считаем что-то красивым - это эмоциональная связь с личными воспоминаниями или ассоциация, которая возникнет у всех зрителей, кто заинтересован в теме. И наш следующий пример - Выруский фольклорный фестиваль. Дизайн выполнен в коллажной технике с натуралистическими мотивами (растения на одежде, полевые цветы на заднем фоне и солнце).

Но тут дело не только в переданных эмоциях и положительных воспоминаниях, дизайн в комплексе сделан грамотно - проставлена иерархия элементов, используется один акцентный цвет (бирюзовый) и два дополнительных (теплый желтый и холодный бежевый), для заголовков подобрана вытянутая этническая акциденция, что дополнительно придает национальное настроение, а для наборного текста используется современный гротеск, который отлично дополняет характерный шрифт.

Перенесемся в Турба, где 3 июля прошла выставка спортивных автомобилей