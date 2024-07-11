Почему мы считаем увиденное красивым? Дизайнер анализирует эстонскую рекламу
Красота в дизайне — это субъективная оценка, и причины, по которым что-то считается красивым, у каждого свои. В этом цикле статей мы будем исследовать красоту и определять, какой дизайн на эстонских улицах воспринимается нами как красивым, а какой — нет. Я - Зоя Паю, как действующий дизайнер и основатель kalinadesign (kalina.ee) буду делиться с вами дизайнерскими секретами и рассказывать о том, как можно сделать вывески, логотипы и сайты в Эстонии не просто красивыми, но и удобными для использования.
Итак, как сделать красиво и нигде не ошибиться? Беспроигрышный вариант дизайна мы можем подсмотреть на афише хлебного фестиваля, прошедшего в этом году. Здесь используется сбалансированная композиция, это - фишка проделанной работы.
Почему баланс в дизайне важен? На это есть биологические причины - человеческий мозг эволюционно заточен на поиск симметрии и пропорциональности в партнере, так как это признак здоровых генов. Поэтому считается, что чем симметричнее лицо, тем оно красивее. Такая же история применима и к дизайну.
Еще один принцип, по которому мы считаем что-то красивым - это эмоциональная связь с личными воспоминаниями или ассоциация, которая возникнет у всех зрителей, кто заинтересован в теме. И наш следующий пример - Выруский фольклорный фестиваль. Дизайн выполнен в коллажной технике с натуралистическими мотивами (растения на одежде, полевые цветы на заднем фоне и солнце).
Но тут дело не только в переданных эмоциях и положительных воспоминаниях, дизайн в комплексе сделан грамотно - проставлена иерархия элементов, используется один акцентный цвет (бирюзовый) и два дополнительных (теплый желтый и холодный бежевый), для заголовков подобрана вытянутая этническая акциденция, что дополнительно придает национальное настроение, а для наборного текста используется современный гротеск, который отлично дополняет характерный шрифт.
Перенесемся в Турба, где 3 июля прошла выставка спортивных автомобилей
Это красиво. Достаточно смелое дизайн-решение для музея, сделанное в стиле Y2K. Стиль Y2K относится к эстетике и культуре конца 1990-х — начала 2000-х годов. По смыслу вызывает у зрителей ощущения ностальгии и еще до визита выставки дает прочувствовать атмосферу первого большого гран-при заезда „Калева“. Афиша выделяется дерзостью и настроением на фоне остальных, а детали в виде белых стикеров дополняют технологичные мотивы, что можно считать и в моноширинных шрифтах.
Тут нет попытки сделать непонятно и сложно или поиграться со степенью странности. Смотрится органично, если углубится в тему, но с первого взгляда такой дизайн понравится не всем.
Но со стилевым решением нужно быть осторожным - с ним можно переборщить так, что вас не поймет никто. А главнпя задача дизайна - передать задуманное визуальное послание.
Здесь взято много разных смыслов и стилей, использованы и фото с эффектом, и наложения с прозрачностью, и просто фото, и иллюстрации. Кроме того, разного стиля шрифты, которые расположены без заданной иерархии и не выровнены по сетке. Это - неудачная работа, не понятно в чем смысл и какой призыв у этого дизайна в отрыве от текста.
Без определенных целей использованы и шрифты, и иллюстрации с народными мотивами, а темно-синий цвет слишком бросается в глаза и перетягивает на себя все внимания, создавая утяжеление в казалось бы легком летнем настроении баннера в стиле „пляжных вечеринок“.
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