ВИДЕО | Англия на последних минутах вырвала победу над Нидерландами и вышла в финал Евро-2024

Первая половина матча была довольно яркой. Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед. Хави Симонс забрал мяч у Райса и красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол.

Англичане, пропустив быстрый гол, смогли отыграться. На 18-й минуте Кейн пробил немного выше ворот. Однако в моменте удара Дюмфрис попал ему по ноге.

Главный арбитр встречи посмотрел VAR и назначил 11-метровый, который реализовал Гарри Кейн.

Сразу после забитого гола у англичан был отличный шанс выйти вперед. Фил Фоден обыграл в штрафной двоих соперников и отправил мяч в ворота. Однако Думфрис остановил его на линии ворот.

После обмена забитыми мячами команды обменялись ударами в каркас ворот. Сначала Думфрис головой замкнул подачу Симонса с углового и попал в перекладину, а потом Фоден попал в штангу.

Во втором тайме было заметно больше борьбы, и казалось, что игра перейдет в дополнительное время, но последнее слово осталось за англичанами. Вышедший на замену Олли Уоткинс получил пас от вышедшего на замену Палмера и вторым касанием отправил мяч в дальний нижний угол.

Англия выиграла со счетом 2:1 и вышла в свой второй подряд финал чемпионата Европы, где встретится с Испанией.

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