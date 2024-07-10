Через 10 лет в Нарве будут отличные условия для передвижения на велосипеде

Прошедшее мероприятие стало поводом поговорить с руководителем VeloNarva, популяризатором использования велосипеда как основного транспортного средства Александром Куликовым о надеждах на будущее.

Для физического и душевного здоровья

Прежде всего, не имеющий автомобиля и не расстающийся с велосипедом Куликов говорит о целях движения, среди которых одна из ключевых — вывести людей из дома, пригласить к общению между собой, совместному времяпрепровождению под открытым небом.

„Люди все чаще закрываются в четырех стенах, остаются одни, не видя возможностей встретить таких же, как они, пообщаться, объединиться вокруг какого-то интереса, каким могут быть и совместные поездки на велосипедах“, — отмечает Александр Куликов.

Нарва просто идеальна по размерам, если человек использует в ней велосипед как основной вид транспорта

Также Александр, разумеется, мечтает о том, чтобы велосипед в Нарве стал основным видом транспорта, что было бы полезно и людям, их физическому и душевному здоровью, и окружающей среде.

Уповает на то, что развитие инфраструктуры для передвижения по Нарве на велосипеде, идущее в последние годы сравнительно неплохо, ускорится, и наш город встанет в один ряд со многими эстонскими муниципалитетами, сегодня гораздо более комфортными для велосипедистов.

„Нарва просто идеальна по размерам, если человек использует в ней велосипед как основной вид транспорта. Из конца в конец города даже самый неопытный, находящийся не в лучшей физической форме велосипедист сегодня может доехать за 15 минут. Если бы с велодорожками в Нарве все было так хорошо, как могло бы быть, на пересечение города у очень среднего велосипедиста уходило бы уже 10 минут“, — уверен Куликов.

Велодорожки — не только для велосипедистов

По его мнению, нарвским властям нужно гораздо больше внимания уделять развитию инфраструктуры для передвижения на велосипедах, обращая внимание на детали каждого проекта строительства велодорожек.