Через 10 лет в Нарве будут отличные условия для передвижения на велосипеде(1)
В минувшие выходные нарвская некоммерческая организация VeloNarva провела главное народное велосипедное мероприятие лета — Ночной велопробег по городу, в котором приняли участие сотни нарвитян, пишет Gazeta.ee.
Прошедшее мероприятие стало поводом поговорить с руководителем VeloNarva, популяризатором использования велосипеда как основного транспортного средства Александром Куликовым о надеждах на будущее.
Для физического и душевного здоровья
Прежде всего, не имеющий автомобиля и не расстающийся с велосипедом Куликов говорит о целях движения, среди которых одна из ключевых — вывести людей из дома, пригласить к общению между собой, совместному времяпрепровождению под открытым небом.
„Люди все чаще закрываются в четырех стенах, остаются одни, не видя возможностей встретить таких же, как они, пообщаться, объединиться вокруг какого-то интереса, каким могут быть и совместные поездки на велосипедах“, — отмечает Александр Куликов.
Нарва просто идеальна по размерам, если человек использует в ней велосипед как основной вид транспорта
Также Александр, разумеется, мечтает о том, чтобы велосипед в Нарве стал основным видом транспорта, что было бы полезно и людям, их физическому и душевному здоровью, и окружающей среде.
Уповает на то, что развитие инфраструктуры для передвижения по Нарве на велосипеде, идущее в последние годы сравнительно неплохо, ускорится, и наш город встанет в один ряд со многими эстонскими муниципалитетами, сегодня гораздо более комфортными для велосипедистов.
„Нарва просто идеальна по размерам, если человек использует в ней велосипед как основной вид транспорта. Из конца в конец города даже самый неопытный, находящийся не в лучшей физической форме велосипедист сегодня может доехать за 15 минут. Если бы с велодорожками в Нарве все было так хорошо, как могло бы быть, на пересечение города у очень среднего велосипедиста уходило бы уже 10 минут“, — уверен Куликов.
Велодорожки — не только для велосипедистов
По его мнению, нарвским властям нужно гораздо больше внимания уделять развитию инфраструктуры для передвижения на велосипедах, обращая внимание на детали каждого проекта строительства велодорожек.
„Понятно, что приоритетом должно быть создание непрерывных трасс, передвигаясь на которых велосипедист, зачастую несовершеннолетний, не будет вынужден выезжать на проезжую часть, когда участок велодорожки заканчивается. Очень не хватает кольцевой велодорожки вокруг Нарвы, далеко не везде высота бордюров комфортна и безопасна для велосипедистов. Оценивая построенные или отремонтированные участки дорог и тротуаров, я всегда, прежде всего, думаю о передвигающихся на колясках инвалидах. Если проходимо и безопасно для них, то хорошо и для велосипедистов. Потоки движения легкого транспорта, автомобильного, пешеходного движения надо разделять, строить велосипедные дорожки не только ради велосипедистов, но для общего удобства, психологического комфорта“, — рассуждает Куликов.
Он признает, что за последнее время было много сделано для велодвижения по Нарве, но сетует на то, что имеющимися темпами город станет по-настоящему „дружелюбным для велосипедистов“ еще нескоро.
„Конечно, рано или поздно это произойдет. Но в общих интересах — чтобы это случилось как можно раньше. Пока, я думаю, надо исходить из того, что сеть велодорожек по Нарве станет оптимальной лет через 10, не раньше“, — говорит Александр Куликов.
Состоявшийся в субботу Ночной велопробег по Нарве — крупнейшее велосипедное мероприятие лета в городе. В нем люди просто едут по городу, наслаждаясь видами, чувством единения. На скорость никто не соревнуется, за призовые места не борется.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.