Россия нанесла удары по Одесской и Ровненской областям

В ночь на среду, 10 июля, российские войска нанесли удары по инфраструктурным объектам в Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ракеты и дроны атаковали портовую инфраструктуру области. В результате погибли два человека - охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранение.

По имеющейся информации, в результате активного противодействия сил ПВО три российские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей. От падения обломков получили повреждения складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. „Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются“, – заявил глава ОВА.

Дроны атаковали энергообъект в Ровненской области

По информации энергетической компании „Укрэнерго“, той же ночью российские войска атаковали беспилотниками объект на территории Ровненской области. В результате атаки там произошел пожар. По словам главы Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

В некоторых районах в регионе отключалось электричество, уточнили в компании. Позднее электроснабжение возобновили, начались аварийно-восстановительным работам.

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