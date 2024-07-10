ВИДЕО | Карьера в сборной завершена? Охранник, преследовавший болельщика, травмировал испанского футболиста

Инцидент произошел после окончания матча, когда испанцы праздновали победу на глазах у своих болельщиков, один из которых направился к футболистам, снимая себя на телефон. Один из охранников, пытавшихся поймать нарушителя, поскользнулся на газоне и упал, ударившись о колено находившегося рядом Мораты.

О случившемся сообщили главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте, который выразил надежду, что Мората сможет сыграть в воскресном финале.

„Мы считаем, что это пустяки. Мы подождём до завтра. У него сильный ушиб. Мората — пример, лучший капитан, который у нас может быть. Он очень работоспособен. Он нужен нам как на поле, так и за его пределами. Он обладает исключительным величием как человек. Он войдёт в историю испанского футбола. За его плечами много чемпионских титулов“, — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Однако есть вероятность, что в воскресенье испанский нападающий проведет свой последний матч в составе сборной. После четвертьфинала Мората заявил, что из-за гнева болельщиков он всерьез подумывает о том, чтобы сосредоточиться на клубной карьере.

„На днях кто-то сказал, будто я плакал, потому что мне показали желтую карточку. Что за чушь? Я плакал, потому что моя сборная, где я капитан, вышла в полуфинал. Я никогда не стал бы критиковать человека, который плачет из-за этого. Меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть Евро.

Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который может стать для меня последним в сборной. Как бы там ни было, в будущем это произойдет. Возможно, когда-нибудь по мне даже будут скучать.

С каждым днем момент расставания становится все ближе, поэтому я наслаждаюсь этим. Вот почему я плачу и буду плакать, что бы ни случилось дальше, к лучшему это или к худшему“, — сказал тогда Мората.

Второй финалист чемпионата Европы определится сегодня, когда в Дортмунде встретятся сборные Англии и Нидерландов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.