Аналитики Bellingcat: удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101

В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса, пишет Медуза. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.

Аналитики Bellingcat также опровергли версию, согласно которой по больнице ударила американская ракета AIM-120, якобы выпущенная из комплекса ПВО NASAMS. Об этом, в частности, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эксперты, создав 3D-модель этой ракеты, определили, насколько она отличается от боеприпаса на видео — в частности, формой крыльев и отсутствием похожего на двигатель элемента в хвостовой части.

Аналитики также отметили, что версия о Х-101 подтверждается фотографиями обломков, которые опубликовала СБУ. Первоначально эти снимки было невозможно геолоцировать, однако позднее фотографии тех же обломков ракеты опубликовало издание Gazeta.ua.

К таким же выводам о ракетном ударе по больнице ранее пришли эксперт по ракетному оружию из Университета Осло Фабиан Хоффман, украинская служба „Радио Свобода“, опрошенные „Би-би-си“ эксперты и мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В свою очередь аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), изучив видео удара, не нашли признаков того, что ракета была сбита ПВО. „Движение ракеты прямолинейное и стабильное, она не вращается ни вокруг своей оси, ни хаотично в разные стороны. Мы не видим на ракете каких-либо повреждений, так же как и не наблюдаем ее разрушения в воздухе или активного выделения дыма. Мы можем констатировать, что каких-либо признаков внешнего воздействия на ракету не наблюдается“, — пишет CIT.