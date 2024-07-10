ФОТО и ВИДЕО | Очередной болельщик выбежал на поле во время матча Евро-2024, чтобы сделать селфи с игроком

Нынешний ЧЕ отличается обилием автоголов, так как перед первым полуфиналом их было 10. Для сравнения, в 2021 году рекорд по количеству автоголов на чемпионате Европы был установлен на отметке 11 мячей, и этот рекорд может быть побит за два оставшихся матча.

Количество болельщиков, выбегавших на поле, не подсчитывается, но похоже и там может быть побит рекорд. Во время полуфинального матча Испания - Франция на поле выбежал очередной болельщик. Он сделал селфи с французским нападающим Килианом Мбаппе и преследовавшими его охранниками.

На этом чемпионате Европы на поле также выбегали несовершеннолетние болельщики. Эта фотография сделана в Мюнхене:

В понедельник Euronews написал, что тенденцию выбегать на поле на турнире в этом году „продвинули в массы“ звезды социальных сетей, в частности немецкий ютубер Марвин Вильдхаге, который выложил видео, как он выходит на поле в костюме талисмана на церемонии открытия турнира в Мюнхене. В итоге его перехватил сотрудник УЕФА и выпроводил со стадиона. Видео посмотрели почти три миллиона человек.

„Одна из новых проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь, или, по крайней мере, растущая тенденция, заключается в том, что люди выпрыгивают на поле, чтобы подойти к своему кумиру и сделать с ним селфи. К сожалению, это старая традиция в футболе, но [есть] новый рост такого рода праздничного поведения, потому что люди хотят фотографироваться, публиковать контент в социальных сетях“, — сказал Ронан Эвиан, исполнительный директор Football Supporters Europe.

Euronews отмечает, что организаторам турнира уже пришлось нанять дополнительных сотрудников службы безопасности. Поводом для этого послужила игра Португалия-Турция в Дортмунде, где целых четыре фаната пытались сделать селфи с Криштиану Роналду. После матча попыток было еще больше.

Немецкая полиция сообщила Euronews, что безопасностью стадионов занимается УЕФА. В УЕФА отклонили запрос Euronews на интервью.

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