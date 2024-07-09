ЭОК премирует Энели Ефимову, завоевавшую золотую медаль на юниорском чемпионате Европы

Для 17-летней Ефимовой это уже седьмой в ее карьере титул чемпионки Европы среди юниоров и четвертая подряд золотая медаль в заплыве брассом на 100 метров. Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа похвалил Ефимову за великолепный сезон. „В этом сезоне Энели показала, что она лучшая в Европе как среди юниоров, так и среди взрослых. Желаю ей удачи на стартующих Олимпийских играх. Надеемся, что ее мечты сбудутся“, - сказал Сыырумаа.

Премии за международные титульные соревнования присуждаются в соответствии с правилами, утвержденными ЭОК.

Ефимова, которая готовится к Олимпийским играм в Париже, выиграла финал на дистанции 100 м брассом в Вильнюсе - 1.06,12. Ей не хватило четырех сотых секунды до рекорда Эстонии - 1.06,08, который она же установила в полуфинале.

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