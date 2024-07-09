09.07.2024, 18:07
Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об „экстремистском сообществе“
ФОТО: | AFP/ Scanpix
Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
Как сообщили в пресс-службе московских судов, Навальная объявлена в розыск, так как скрылась от органов следствия. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК).
„Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации“, - сказано в заявлении пресс-службы. Навальная уехала из страны в 2021 году. Ранее о том, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, не сообщалось.
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