Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об „экстремистском сообществе“

Как сообщили в пресс-службе московских судов, Навальная объявлена в розыск, так как скрылась от органов следствия. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК).

„Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации“, - сказано в заявлении пресс-службы. Навальная уехала из страны в 2021 году. Ранее о том, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, не сообщалось.