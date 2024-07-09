ФОТОНОВОСТЬ | „Устал стоять на границе? Мы поможем!“ - в Нарве процветает торговля местами в очереди. Это законно?

Телеграм-канал EstRusBus сообщил сегодня, 9 июля, что стоимость места в очереди у погранпункта составляет от 25 до 100 евро. Но блогеры пишут, что места не продают, а только помогают советом. Более конкретно можно выяснить, как без очереди пройти границу, через номер телефона, который развешен везде по Нарве в виде бумажного рекламного объявления.

Схемы есть разные, как удалось выяснить RusDelfi. Одна из них простая: вы сообщаете через мессенджер координатору „специальных людей“, когда приезжаете. Он ставит на ночь своего человека, вы приходите к семи утра на границу - и вас спокойно проводят без очереди. Стоимость „услуги“ - 55 евро. Половину нужно отдать сразу, после чего координатор покажет фото человека, уже стоящего в очереди, место которого вы и займете. Ему полагается отдать вторую часть „гонорара“. „Все риски, конфликты и прочие моменты, которых в частности не бывает, мы берем на себя, в начало очереди вы точно не встаете“, - пишет координатор в мессенджере на запрос о быстром переходе границы. Ситуаций, доходящих до вызова полиции, действительно, не случается. В PPA RusDelfi ответили, что вызовов из-за конфликтов в очереди на Петровскую площадь не было.

„Бизнесмены“ работают с обеих сторон реки. Одна женщина, переходившая границу на днях из Ивангорода в Нарву, рассказала, что перед ней просто „выросли“ из ниоткуда десять человек - их подвели и поставили в очередь уже около входа в погранпункт. Когда женщина начала возмущаться, ее немного сдвинули вперед в этой очереди. За ней стояли иностранцы, которые ничего не поняли в этой ситуации, так что даже не возмутились.

Разумеется, многим такие варианты, когда ты стоишь в очереди, и вдруг перед тобой появляется еще несколько человек, не нравятся. Кто-то выплескивает возмущение в социальных сетях, кто-то ругается на месте. Но факт остается фактом: похоже, пока будут очереди, найдутся и способы обойти эти очереди. За деньги, конечно.