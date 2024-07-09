Правда ли, что в России анонсировали выпуск новой купюры номиналом 10 000 рублей с изображением Сочи?
В конце июня 2024 года в интернете разошлось изображение новой банкноты достоинством 10 000 руб., которую якобы собираются выпустить в России. Мы решили проверить, соответствует ли эта информация действительности.
О выпуске новой купюры сообщили некоторые информационные порталы, её макет опубликовали многие популярные Telegram-каналы: „Топор 18+„ (2,6 млн просмотров на момент написания разбора), „Топор Live“ (555 000 просмотров), „ЧП / Крым“ (143 000), „Главные новости“ (143 000), Kosti (143 000) и др. Пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Instagram, X), блог-платформ („Дзен“, „Пикабу“) и форумов активно обсуждают как саму идею выпуска купюры с таким номиналом, так и её возможное оформление: на разошедшихся фотографиях изображён Сочинский морской порт с дельфинами и пальмами, а на обратной стороне — ратуша горнолыжного курорта „Роза Хутор“.
Хотя авторы некоторых публикаций пишут о выпуске новой банкноты как о деле решённом, „Проверено“ не обнаружило никаких официальных анонсов на сайтах Центробанка РФ, который и занимается в России выпуском наличных денег, и Министерства финансов РФ. Напротив, когда новость разошлась в Сети, ЦБ опроверг, что планирует выпустить купюру с таким номиналом. В пресс-службе Южного ГУ Банка России отметили, что „существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчёты“ и планов по введению в оборот новой банкноты пока нет.
В некоторых постах отмечается, что купюру, посвящённую Сочи, предложили выпустить неназванные активисты, в других — что автором идеи и макета была Ирина Ронская, кандидат на должность мэра города. Авторы части публикаций приводят её цитату: „В 2025 году город-курорт Сочи будет отмечать своё светлое столетие. За эти годы Сочи прошёл путь от небольшого посёлка до одного из самых известных и значимых городов России. Сегодня Сочи является жемчужиной Черноморского побережья, привлекающей миллионы туристов со всего мира своими природными красотами и развитой инфраструктурой. Сочи — гордость нашей страны, это место, где прошли Олимпийские игры, и которое стало символом современной России. Особенно значимо поздравить город, выпустив юбилейную купюру номиналом в 10 000 руб. Это будет символическим подтверждением значимости Сочи как ведущего курорта страны и места проведения крупных международных событий. Макет купюры предлагаем исполнить в красочных жёлтых оттенках, вдохновляющих на улыбки, хорошее настроение и позитивные эмоции“. Хотя те же авторы указывают, что Ронская представила это заявление в письменном виде, найти её соцсети, сайт или Telegram-канал, где подобная цитата могла бы быть опубликована, не удалось.
Самая ранняя публикация изображения и новости о скором выпуске новой купюры, которую „Проверено“ удалось найти, — это пост в Telegram-канале „Типичный Сочи“, который был размещён 27 июня 2024 года в 11:44. В тот же день в 12:25 похожая запись появилась в канале „Это Сочи, детка!“. В нём впервые и появилась цитата о банкноте с видами города, якобы принадлежащая Ронской.
Таким образом, достоверно установить, кто именно предложил новую купюру достоинством в 10 000 руб. и подготовил её эскиз с видами Сочи, не удалось. Однако что известно точно — Центробанк ничего подобного не предлагал и не видит необходимости в купюре такого номинала, поэтому в ближайшее время введения в обращение подобных банкнот с этим или иным дизайном ждать не стоит.
Итог: Неправда