Правда ли, что в России анонсировали выпуск новой купюры номиналом 10 000 рублей с изображением Сочи?

Хотя авторы некоторых публикаций пишут о выпуске новой банкноты как о деле решённом, „Проверено“ не обнаружило никаких официальных анонсов на сайтах Центробанка РФ, который и занимается в России выпуском наличных денег, и Министерства финансов РФ. Напротив, когда новость разошлась в Сети, ЦБ опроверг , что планирует выпустить купюру с таким номиналом. В пресс-службе Южного ГУ Банка России отметили, что „существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчёты“ и планов по введению в оборот новой банкноты пока нет.

В некоторых постах отмечается, что купюру, посвящённую Сочи, предложили выпустить неназванные активисты, в других — что автором идеи и макета была Ирина Ронская, кандидат на должность мэра города. Авторы части публикаций приводят её цитату: „В 2025 году город-курорт Сочи будет отмечать своё светлое столетие. За эти годы Сочи прошёл путь от небольшого посёлка до одного из самых известных и значимых городов России. Сегодня Сочи является жемчужиной Черноморского побережья, привлекающей миллионы туристов со всего мира своими природными красотами и развитой инфраструктурой. Сочи — гордость нашей страны, это место, где прошли Олимпийские игры, и которое стало символом современной России. Особенно значимо поздравить город, выпустив юбилейную купюру номиналом в 10 000 руб. Это будет символическим подтверждением значимости Сочи как ведущего курорта страны и места проведения крупных международных событий. Макет купюры предлагаем исполнить в красочных жёлтых оттенках, вдохновляющих на улыбки, хорошее настроение и позитивные эмоции“. Хотя те же авторы указывают, что Ронская представила это заявление в письменном виде, найти её соцсети, сайт или Telegram-канал, где подобная цитата могла бы быть опубликована, не удалось.