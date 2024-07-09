Рауно Саппинен, восстановившийся после тяжелой травмы, вернулся в таллиннскую „Флору“

Саппинен, на счету которого 118 голов и 42 результативные передачи в 194 матчах за „Флору“, выступал за бельгийский „Беерсхот“, голландский „Ден Босх“, словенский „Домжале“, польские „Пяст“ и „Сталь“. Прошлым летом 28-летний Саппинен перешел в израильский клуб „Хапоэль“.

Он отыграл за израильский клуб в нескольких кубковых играх, но в матчах чемпионата Израиля выступить не смог, поскольку в августе получил серьезную травму колена. Поэтому стороны решили досрочно расторгнуть контракт.

Саппинен, который повредил крестообразные связки и мениск колена, тренировался с „Флорой“ последние несколько месяцев, а о его официальном подписании клуб сообщил сегодня. „Очень приятно вернуться в свой родной клуб, — сказал Саппинен, который выбирался футболистом года в Эстонии в 2020 и 2021 годах. — Надеюсь скоро вернуться на поле и помочь команде. Вторая половина сезона определенно станет серьезным испытанием как на внутренней, так и на европейской арене. Приглашаю всех болельщиков на стадион поддержать нашу команду!“

По словам главного тренера „Флоры“ Норберта Хурта, Саппинен привнесет в команду важную атакующую мощь. „Рауно долгое время не играл, но я верю, что он становится все более голодным и быстро адаптируется. Помимо того, что он опытный нападающий, Рауно привнесет в команду столь необходимые профессионализм и качество“, — сказал главный тренер.

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