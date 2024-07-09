Финал чемпионата Европы вместе с RusDelfi!

В воскресенье, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу 2024. Две лучшие команды континента сразятся за золотые медали турнира. Чтобы разделить эмоции от просмотра футбола, RusDelfi приглашает читателей портала в Old Irish Pub (Punane, 14a) в Ласнамяэ в 20:30 часов.

До матча на месте мы проведем футбольную викторину, ее победители получат призы. Также на столах вас будет ждать тематический кроссворд, плюс, каждый сможет предсказать счет матча на окончание основного времени. На месте будет и специальный гость, который расскажет о подготовке национальных сборных к финалу, интересные детали по ходу матча и незаметные нюансы игры. Кульминацией вечера станет просмотр матча на большом экране.