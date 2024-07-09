Слон из Таллиннского зоопарка предсказал финал Евро-2024 между сборными Испании и Нидерландов(2)
Живущий в Таллиннском зоопарке 42-летний слон Фиен по арбузам предсказал финал чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Нидерландов. Если Испанию Фиен выбрал без колебаний, то Нидерланды - после небольшой паузы. Слон когда-то и сам жил в Нидерландах.
По прогнозу Фиена, в полуфиналах Испания должна обыграть Францию, а Нидерланды - Англию, пишет Rus.err.ee.
Если Испанию Фиен выбрал без колебаний, то на Нидерландах он зафиксировал свое внимание после небольшой паузы.
Матч Испания - Франция пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00. В прямом эфире с комментарием на русском языке его покажет канал ETV+.
Второй полуфинал между командами Англии и Нидерландов пройдет 10 июля. Финал состоится 14 июля.
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