Слон из Таллиннского зоопарка предсказал финал Евро-2024 между сборными Испании и Нидерландов

По прогнозу Фиена, в полуфиналах Испания должна обыграть Францию, а Нидерланды - Англию, пишет Rus.err.ee.

Если Испанию Фиен выбрал без колебаний, то на Нидерландах он зафиксировал свое внимание после небольшой паузы.

Матч Испания - Франция пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00. В прямом эфире с комментарием на русском языке его покажет канал ETV+.

Второй полуфинал между командами Англии и Нидерландов пройдет 10 июля. Финал состоится 14 июля.

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