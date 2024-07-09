Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё женился

Бё и Симонсен встречались более семи лет, у них есть сын, который родился в 2022 году. Фотографией пары со свадьбы поделилась бывшая жена норвежского биатлониста Эмиля Хегле Свендсена Саманта Сгукранд, пишет Sportmail.

35-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. В прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл „Малый хрустальный глобус“ в зачёте спринтерских гонок.

Ранее биатлонист заявлял, что не планирует завершать карьеру и будет выступать на соревнованиях в сезоне-2024/2025.

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