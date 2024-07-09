Правозащитная организация: мирные протесты в Европе систематически ограничиваются

Правительства многих европейских государств ограничивают право на мирные собрания и прибегают ко все более репрессивным мерам для подавления инакомыслия, сообщает правозащитная организация Amnesty International (AI). В докладе о „ситуации с правом на протест в 21 стране Европы“, опубликованном во вторник, 9 июля, говорится, что мирные демонстранты подвергаются стигматизации, криминализации и нападениям.

Правозащитники констатируют „распространенную по всему континенту практику репрессивных законов, применение ненужной или чрезмерной силы, произвольные аресты и судебные преследования“, а также „необоснованные или дискриминационные ограничения“. Кроме того, отмечается все более широкое использование „инвазивных технологий наблюдения“, которое приводит к „систематическому ограничению права на протест“.

„Исследование Amnesty рисует крайне тревожную картину общеевропейского наступления на право на протест. По всему континенту власти очерняют, препятствуют, сдерживают и незаконно наказывают людей, которые мирно протестуют“, - заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Борьба с гражданским неповиновением

Согласно докладу, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года было зафиксировано множество случаев чрезмерного или неоправданного применения силы полицией во время протестов, в том числе инциденты, равносильные пыткам. Исследование также выявило „случаи безнаказанности или отсутствия подотчетности полиции“ как минимум в 13 из 21 европейской страны, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Турцию.