СМИ: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен. Ее подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году

Прокуратура приняла такое решение после того, как Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года подготовила доклад по поводу счета кампании Ле Пен на президентских выборах. Расследование началось недавно, сообщает BFMTV, не уточняя детали.

Во Франции во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов и, если это условие выполнено, государство возмещает часть их расходов на кампанию. Если же кандидаты не соблюдают требования, CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, уменьшить сумму полагаемого возмещения и, если необходимо, передать дело для расследования.

По информации телеканала, Марин Ле Пен — не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру, но только в отношении нее начали расследование.

О расследовании в отношении Марин Ле Пен стало известно вскоре после парламентских выборов во Франции, прошедших в два тура 31 июня и 7 июля. Крайне правая партия „Национальное объединение“ выиграла первый тур выборов, но в итоге заняла третье место.

За свою карьеру Марин Ле Пен трижды баллотировалась в президенты: в 2012, 2017 и 2022 годах. Во время двух последних кампаний она выходила во второй тур выборов, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону.

Прокуратура Парижа в сентябре 2023 года начала расследование в отношении Марин Ле Пен и других членов партии „Национальное объединение“ из-за нецелевого использования средств Евросоюза. По версии следствия, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и другие члены партии использовали, чтобы оплатить труд сотрудников аппарата партии.

Партия „Национальное объединение“ заявила в сентябре 2023 года, что досрочно погасила кредит, полученный в 2014 году в Первом чешско-российском банке. Из-за этого кредита политические оппоненты регулярно обвиняли партию в связях с Кремлем.

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