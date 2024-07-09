ВИДЕО | Испания совершила камбэк в матче с Францией и вышла в финал Евро-2024

Матч начался без раскачки. Хотя первые опасные моменты создала Испания, Франция повела в счете уже на 9-й минуте. Мбаппе закинул в центр штрафной, а Коло Муани головой переправил мяч в ворота.

После первого забитого мяча игра раскрылась, а испанцы продолжили атаковать, что принесло свои плоды.

На 21-й минуте Ямаль получил мяч, подработал и метров с 27-28 отправил мяч в девятку.

Спустя четыре минуты испанцы и вовсе повели в счете. Дани Ольмо отправил мяч в ворота рикошетом от Жюля Кунде.

Во втором тайме французы больше атаковали и создавали больше моментов, но испанская оборона выстояла.

Сборная Испании вышла в финал чемпионата Евро в пятый раз. Последний раз испанцы играли в финале Евро в 2012 году, когда разгромили Италию со счетом 4:0.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Нидерланды — Англия.

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