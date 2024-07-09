Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным

Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, - так называемый „Китайско-бразильский мирный план“ (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса). Этот план „находится на рассмотрении российской стороны“, указывает Орбан.

О неофициальном письме Виктора Орбана руководству ЕС сообщает и онлайн-издание „Настоящее время“. Оно отмечает, что Путин по-прежнему считает актуальными „Стамбульские соглашения“ 2022 года. В частности, президент РФ якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий „международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине“.

„Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня“, - пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова „рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил“.

В Кремле уверены, что „время не на стороне Украины, а на стороне российских сил“, следует из письма Орбана. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который венгерский премьер посетил после визита в Москву, еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств - членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , побывавший с начала июля с так называемой „миротворческой миссией“ в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Украины и Россиии Владимиром Зеленским и Владимиром Путин ым и подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины, передает DW . Об этом сообщило в понедельник, 8 июля, „Радио Свобода “ с указанием, что редакция получила документ от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. „Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс (войну в Украине. - Ред.), то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде“, - цитирует отрывок из письма Орбана „Настоящее время“.

Визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин

8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой переговоров, по словам самого Орбана, был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины. „Китай - ключевая держава в создании условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной“, - написал венгерский премьер в соцсети X.

Ранее, 5 июля, Орбан нанес необъявленный визит в Москву, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Орбан сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

До этого, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в этот день, глава венгерского правительства отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. „Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров“, - рассказал Орбан.

Позже в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Виктора Орбана в Москву. „Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине“.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан „никоим образом“ не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

„Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь“, - написал Олаф Шольц в соцсети X.

Между тем премьер Словакии Роберт Фицо похвалил Виктора Орбана за его инициативу и заявил, что присоединился бы к нему в поездках, если бы это позволило его состояние здоровья после покушения.

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