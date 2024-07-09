Беспилотники за ночь атаковали шесть регионов России. Под удар попали нефтебаза и электроподстанции

В Волгоградской области, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили несколько беспилотников. В результате падения обломков БПЛА, заявил глава региона, возникли пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Пожар на подстанции быстро потушили, на месте возгорания на нефтебазе работают спасатели МЧС, угрозы жилым объектам нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что „в городе Калач-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение емкостей с бензином“, пишет „Интерфакс“. По данным МЧС, никто не пострадал и не погиб.

Российские телеграм-каналы Mash и Astra опубликовали видеозаписи, на которых показаны попадания беспилотников по нефтебазе в Калаче-на-Дону, а также последствия атаки. На записях виден крупный пожар. По информации Mash, ссылающегося на местных жителей, нефтебазу один за другим атаковали не менее пяти беспилотников. Также утверждается, что есть попадание на территории хлебозавода.

После атаки дронов на регион в аэропорту Волгограда ограничили прибытие и отправку рейсов, часть рейсов задерживается, один перенаправлен на запасной аэродром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Более 20 БПЛА сбили в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, российские военные уничтожили дроны при помощи систем ПВО или подавили средствами РЭБ.

В Родионово-Несветайском районе в результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции, заявил Голубев. Огонь потушили около шести утра на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет. По словам губернатора, в Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника загорелась сухая трава, пожар быстро потушили.

Astra опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана подстанция в поселке Генеральское Ростовской области, которая загорелась в результате атаки дронов. На записи видно два очага пожара.