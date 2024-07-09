Экс-чемпион Украины по велоспорту погиб, защищая родину

„С началом полномасштабного вторжения российских военных в Украину Андрей возвратился из Италии, где проживал с семьей. Он добровольцем вступил в ряды ВСУ. Более двух лет защищал родную землю по разным направлениям фронта.

Последний бой он принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады „Магура“ Вооруженных Сил Украины“, – говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Украины.

34-летний Андрей был мастером спорта Украины международного класса, победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов Европы и мира и многократным чемпионом Украины.

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