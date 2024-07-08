Тигр Боцман не пережил операцию

На основании исследования образца ткани, взятого из опухоли на брюшной стенке животного в конце июня, стало ясно, что речь идет о злокачественной опухоли. Компьютерная томография была назначена на 8 июля и должна была показать, можно оперировать опухоль или нет. Таллиннский зоопарк, сообщая эту печальную новость, все-таки надеялся на лучшее.

Компьютерная томография тигра Боцмана в понедельник утром показала, что его злокачественную опухоль можно оперировать. Операция прошла во второй половине дня, и ветеринарам удалось удалить опухоль. Тигр находился под наркозом 6 часов, из которых сложнейшая операция длилась 2,5 часа.

После наркоза у Боцмана начались серьезные осложнения, его пришлось реанимировать. Ветеринары и парамедики реанимировали тигра около получаса, но не смогли вернуть его к жизни.

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