Клуб любителей езды на мотоциклах против Иллинойсcкой ОПГ: чем интересен новый фильм „Байкеры“?

Нет в этой истории ничего необычного, ничего нового, ничего, претендующего на откровение. Такое, уверен, вы читали и смотрели уже не один раз. И тем не менее – за счет подбора актеров ли, смотрящихся каждый очень органично в своей роли, за счет режисерских акцентов ли, или за счет узнаваемости типажей – получается симпатично и нужную эмоцию из зрителя выжимает.

Как говорит один из персонажей в самом начале фильма: „Всем людям нужно к чему-то принадлежать“ (цитата, разумеется, не точная). Он имеет в виду, что всем представителям человеческого рода, кажется, вообще без всяких исключений, нужно относиться к какой-нибудь группе, где их ценят, считают своими, к группе, которая немного противопоставляет себя окружающему миру вокруг и поэтому формирует у своих членов некое чувство единства. Это может быть что угодно – любительская театральная труппа, спортивная команда, клуб любителей отвечать на заковыристые вопросы про историю Мавритании, кружок авиамоделистов, или тайное сообщество читателей этого текста – разницы нет никакой. В „Байкерах“, как понятно из названия, речь идет о клубе любителей езды на мотоциклах. Кажется, что организовались в клуб они только потому, что хотели подчеркнуть это свое единство в борьбе с окружающим миром, потому что просто проводить вместе свободное время – это одно, а проводить его в качестве клуба, немного формализировать свою жизнь, но как будто вполне добровольно – это совсем другое и очень по-человечески. У клуба есть председатель, такой Александр Залдостанов здорового человека, в исполнении созданного для таких ролей Тома Харди, и есть свой анфан-террибль, негласный лидер, которого играет Остин Батлер, ранее сыгравший Элвиса Пресли и Фейда-Рауту Харконнена, и, должен сказать, предельно разный в каждой из этих ролей.