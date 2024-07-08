Когда МУС арестует Шойгу и Путина?

Как вам кажется, насколько современные войны - это что-то уникальное для международного права? Насколько беспрецедентное то, что происходит? Насколько международное право может с этим справляться?

Безусловно, можно так сказать, что они беспрецедентны, хотя принципиально ничего нового в войнах как таковых нет. И в страданиях гражданского населения, и с точки зрения методов и нарушений. Но изменилась информационная составляющая. То, каким образом мы сегодня видим войну - во многом это развитие технических средств, развитие интернета, современных медиа.

Также это, конечно, применение дистанционных средств вооружения, благодаря которым большинство людей, даже участников, непосредственно вовлеченных в войну. Сейчас они несколько дистанцированы, у них нет этого ощущения, которое связано с непосредственными эффектами войны. Поэтому, конечно, условно говоря, стало легче применять эти вооружения. Стало легче убивать, если говорить прямо.

И с этим связано, конечно, то, что все больше и больше возникают ситуации, когда мы встречаемся с таким, я бы сказал, злом, которое очень легко обрушивается на гражданских лиц. На тех, кто непосредственно не участвует в боевых действиях.

Судебная палата МУС выделила ордеры на арест Шойгу и Герасимова в связи с ударами по энергетическим объектам Украины. Как вам кажется, какие-то реальные последствия будут у этих решений? Или это уже сплошной символизм, который важен, но последствий не будет иметь?