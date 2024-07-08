МНЕНИЕ | Челночная дипломатия Орбана намечает контуры мира в российско-украинской войне?

И вот Орбан в Москве. Евросоюз негодует, верховный представитель ЕС по международным связям Кая Каллас в соцсети сообщает о том, что венгерский премьер „никоим образом не представляет Европейский союз или его позицию“. На это новоиспеченный дипломат и председатель ЕС ответил, что „Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной“. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает, что Орбан проинформировал его о предстоящем визите в Москву и итоги поездки будут обсуждаться на саммите альянса в Вашингтоне.

Уже 4 июля, после визита Орбана в Киев, Владимир Зеленский заявил, что в следующем саммите мира должны принять участие представители России. Это вполне логично, потому что с кем еще украинскому лидеру или его доверенным лицам обсуждать будущий мир, как не с противоборствующей стороной.

На самом деле, обсуждение контуров будущего мира началось примерно месяц назад, когда в Швейцарии прошел саммит мира, инициированный Владимиром Зеленским. Там собрались представители 90 стран мира и 50 представителей глав государств. При этом из 10 пунктов Зеленского обсуждалось только три – это продовольственная и энергетическая безопасность, обмен пленными и возвращение вывезенных Россией детей. Главные пункты - отвод российских вооруженных сил на границы 1991 года с возвращением Украине Крым а и Донбасс а - на саммите затронуты не были.

Главные пункты - отвод российских вооруженных сил на границы 1991 года с возвращением Украине Крыма и Донбасса, на саммите затронуты не были.

Сначала 2 июля 2024 года Орбан приехал в Киев и попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь на время мирных переговоров, затем 5 июля прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, а 9 июля он будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне. Такова хронология первой с апреля 2022 года попытки возобновить мирные переговоры для сворачивания войны в Украине. Возможно, что начать мирный процесс не получится и в этот раз, но сама повестка, заданная Орбаном перед саммитом НАТО, свидетельствует о том, что мир если и не совсем близок, то уже маячит где-то на горизонте.

Теперь давайте вспомним, какой была повестка перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Главными темами обсуждения были: виды на вступление Украины в альянс, предоставление ей гарантий безопасности со стороны США и увеличение поставок оружия Киеву. Что обсуждается спустя год? Правильно – челночная дипломатия Виктора Орбана по маршруту Киев-Москва-Вашингтон и будущие „контуры мира“, которые обрисовали за закрытыми дверями.

Уже понятно, кто может стать переговорщиком со стороны России. На встрече Путина и Орбана в Кремле присутствовал помощник президента РФ Владимир Мединский, который участвовал в стамбульском процессе, безуспешно завершившемся в апреле 2023 года, когда Украина свернула контакты с Москвой после того, как стало известно о массовых казнях российскими военными мирных жителей в городе Буча. Получается, что Путин считает Мединского эффективным переговорщиком и ему опять могут поручить эту миссию.

Россия могла бы снизить накал боевых действий по своей доброй воле, просто остановив захват новых территорий и прекратив ежедневные ракетные обстрелы украинских городов.

Если говорить о содержательной части мирных усилий венгерского премьера, то она пока минимальна. Украинская сторона отвергла его предложение о прекращении огня на время переговоров. Тут стоит оговориться, что снизить накал боевых действий могла бы Россия по своей доброй воле, просто остановив захват новых территорий и прекратив ежедневные ракетные обстрелы украинских городов. Таким образом боевые действия могли бы сойти на нет, и это дало бы почву для начала переговорного процесса, но пока ничего подобного не происходит.

Кроме того, Владимир Путин заявил Орбану, что уже изложил свои позиции по будущему миру в выступлении 14 июня на коллегии МИДа РФ, где заявил о том, что Украина должна добровольно и целиком отдать ему Запорожскую и Херсонскую области. Впрочем, о чем говорили Орбан и Путин без свидетелей, неизвестно.