Почему у лучших бомбардиров Евро-2024 такая низкая результативность?

Второй — сейчас игру в защите в сборной тренерам поставить намного проще, чем сочинить что-то в атаке. Речь даже не о каких-то революционных новинках, времена, когда 4-2-4 вызывали шок у соперников, давно прошли. Но вот банально организовать между несыгранными звёздами достаточный уровень взаимопонимания, чтобы они могли делать то, к чему привыкли в клубах, достаточно сложно. Да, тотальный контроль мяча решает, как это показывали испанцы с немцами, можно успеть подтянуть в атаку достаточно людей, чтоб если один не понял, что надо сделать, то второй решил бы. Но для такого контроля должны быть и люди соответствующие в средней линии — и их на всех не хватает, и не будет хватать.

Первый — как ни банально, но люди устали за клубный (а точнее клубно-сборный) сезон. Кто-то травмировался в последний момент и не успел набрать ритм, кто-то страдает от отсутствия качественной поддержки и не готов тащить сам, как это было в клубах.

На всю эту толпу они не забили и 10 мячей, а если начать считать только голы с игры, то ещё грустнее выходит.

Текущий турнир — больше про центрхавов и вратарей, чем про более традиционных героев-форвардов. Предполагаемые главные звёзды атаки главных фаворитов синхронно разочаровали или разочаровывают на данный момент. Мбаппе, Криштиану, Мората, Кейн, Лукаку, Хаверц, Депай, Скамакка, сюда же можно при желании докинуть, скажем, борцов за „Пичичи“ Довбика и Будимира, а также потенциальных фронтменов нового поколения Шешко и Влаховича с Хойлундом, при большом желании — Левандовски с его травмой и полутора матчами, а также Шика, который так блистал на прошлом Евро.

С момента введения группового турнира на Евро лишь дважды лучший на тот момент бомбардир турнира забивал к полуфиналам 3 гола и меньше — в 1992-м и 2012-м, когда сразу у нескольких игроков было по 3 гола. При этом в 1992-м за весь турнир было лишь 5 матчей, расширение групп начнётся лишь со следующего Евро.

Третий — всё это не значит, конечно, что топ-форварды разучились играть в футбол за пару недель. Возможно, в полуфиналах Кейн или Мбаппе оформят хет-трики и резко сделают чемпионат более удачным для себя. Но вот условий для того, чтобы они могли решать в одиночку, банально нет. И из-за той самой ставки почти каждого тренера сборных на защиту, и из-за несыгранности средних линий, и потому что пространства между линиями минимум. Мбаппе ведь не бегает хуже Оуэна, но представить гол а-ля тот, что Майкл положил Аргентине в 98-м, почти невозможно — разве что в каком-то совсем открытом сценарии, когда соперник забывает обо всём и ломит в атаку. Но таких у французов на турнире, в общем-то, и не было. Да и зачем ломить, думает большинство, когда можно попытаться сыграть позиционно, а там или стандарт какой-то поможет, или проводящий шикарный турнир Автогол.

Четвёртый — при всём великолепии нынешних центрхавов (Руис, Канте, Кроос, Родри; с оговорками — евроверсии Беллингема, де Брюйне и Чалханоглу) форвардам очень бы помогло в плане результативности наличие тех самых классических и почти вымерших „десяток“. Банально, чтобы был человек, с которым можно и обстучаться в центре, поближе к чужим воротам, и получить пас, которого не ждёт соперник (пас не из глубины может лететь очень красиво, но долго). Их место заняли фланговые игроки, сами более нацеленные на завершение, чем на подыгрыш, Мусиала или Ямал, Сака или Гакпо — не суть. Хамес с его 1+5 в 4 матчах Копа Америка на Евро смотрелся бы инородным телом.

Стоит ли ждать такой засухи и на будущих турнирах сборных? Смотря на каких. Кажется, что на ЧМ, где разница в классе в среднем только увеличится, должно быть пободрее в 2026-м. Но вот на Евро — пока не увеличат число команд-участниц ещё, до 32-х (и увеличат же, лет 12-16 пройдёт, не больше) можем увидеть ещё несколько таких, не самых результативных перформансов от форвардов.

А пока только и остаётся, что надеяться — вот уж с полуфиналов-то точно разгуляются. Правда же, Гарет? Так и будет Дидье?

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.