Левая коалиция одержала победу на выборах во Франции. Ультраправые — на третьем месте

Второе место заняла центристская коалиция „Вместе“ президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое „Национальное объединение“ (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

„Национальное объединение“ заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

„Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны“, — заявил, комментируя результаты голосования, лидер „Национального объединения“ Жордан Барделла.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.

С места событий

Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж

„Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом“, — сказала Роза, сторонница „Национального объединения“, держа в одной руке французский флаг, а в другой — почти пустой бокал шампанского.

„Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти“.

В штаб-квартире партии воцарилась гробовая тишина, когда появились первые прогнозы и стало понятно, что ожидания не оправдались, и партию отбросило на третье место.

Собравшиеся аплодировали Жордану Барделле — лидеру партии, который заявил сторонникам, что рано или поздно победа будет за ними. Марин Ле Пен приветствовали криками „Марин, президент“.

Но вскоре штаб-квартира начала пустеть. Большинство французов посмотрело на возможность создания правительства „Национального объединения“ и сказало „нет“.