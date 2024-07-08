Левая коалиция одержала победу на выборах во Франции. Ультраправые — на третьем месте(3)
Коалиция левых партий „Новый народный фронт“ (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ, пишет русская служба Би-би-си.
Второе место заняла центристская коалиция „Вместе“ президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое „Национальное объединение“ (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.
Явка на выборах составила 66,63%.
При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.
„Национальное объединение“ заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.
„Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны“, — заявил, комментируя результаты голосования, лидер „Национального объединения“ Жордан Барделла.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.
С места событий
Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж
„Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом“, — сказала Роза, сторонница „Национального объединения“, держа в одной руке французский флаг, а в другой — почти пустой бокал шампанского.
„Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти“.
В штаб-квартире партии воцарилась гробовая тишина, когда появились первые прогнозы и стало понятно, что ожидания не оправдались, и партию отбросило на третье место.
Собравшиеся аплодировали Жордану Барделле — лидеру партии, который заявил сторонникам, что рано или поздно победа будет за ними. Марин Ле Пен приветствовали криками „Марин, президент“.
Но вскоре штаб-квартира начала пустеть. Большинство французов посмотрело на возможность создания правительства „Национального объединения“ и сказало „нет“.
„Мы должны видеть положительные стороны: теперь у нас гораздо больше депутатов“, — сказал Маттео Джаммаррези, еще один сторонник партии, который пытался придать позитивный настрой происходящему.
„Мы должны продолжать наращивать нашу поддержку. И 2027 год — следующие президентские выборы — будет нашим“.
Еще вечером, после публикации первых предварительных итогов голосования, на улицы французских городов вышли ликующие толпы.
На площади Республики в Париже собрались тысячи людей. Как сообщали корреспонденты, поначалу акция была мирной, однако затем неизвестные начали зажигать файеры, поджигать мусорные баки и велосипеды и бить стекла автобусных остановок.
В Нанте в ходе акции вспыхнули беспорядки, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Европейские лидеры начали комментировать итоги выборов еще вечером в воскресенье.
„В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве“, — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приветствует „отказ Франции от ультраправых“ и рост „левых, которые решают проблемы народа с помощью серьезной и смелой политики“.
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