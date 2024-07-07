Прогнозы: на выборах во Франции неожиданно побеждают левые

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место неожиданно выходит левый альянс „Новый народный фронт“. Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, прошедшего в воскресенье, 7 июля, ультраправое „Национальное объединение“ (RN) вопреки ожиданиям может оказаться лишь на третьем месте после центристского блока президента Эмманюэля Макрона, сообщили телеканалы TF1 и France 2 после закрытия избирательных участков.

По их данным, ни одна политическая сила не может рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте - левые могут получить ориентировочно от 172 до 215 мандатов, сторонники Макрона - от 150 до 180 и „Национальное объединение“ с партнерами - от 120 до 152. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.

Меланшон: Мы готовы править

Лидер левого альянса, в который вошли социалисты, „зеленые“ и коммунисты, жесткий критик нынешних властей Жан-Люк Меланшон уже заявил, комментируя результаты выборов, что „Новый народный фронт“ готов к управлению страной. Он потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя.

Согласно сообщению МВД Франции, к 17.00 явка на избирательные участки достигла 59,71 процента. На выборах 2022 года этот показатель составил лишь 38,11 процента.

Чтобы попытаться не дать ультраправым получить абсолютное большинство в парламенте, от участия во втором туре парламентских выборов отказались более 200 кандидатов от центристского блока президента Эмманюэля Макрона и левых.

Позиции президента Макрона, который распустил парламент и объявил в стране досрочные выборы после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент, ничего не угрожает - он уже заявил, что намерен остаться президентом до мая 2027 года, когда закончится его каденция. Однако „сосуществование“ (так во Франции традиционно называется подобная ситуация) президента-центриста с парламентом, в котором большинство имеют ультраправые - и, возможно, таким же правительством - в любом случае будет непростым.