Энели Ефимова завоевала на юниорском чемпионате Европы седьмую золотую медаль в своей карьере

Ефимова, которая готовится к Олимпийским играм в Париже, выиграла финал на дистанции 100 м брассом (1.06,12), одержав уверенную победу. Ей не хватило четырех сотых секунды до рекорда Эстонии - 1.06,08, который она обновила вчера в полуфинале.

„Очень хороший заплыв, мне удалось проплыть первую половину дистанции менее чем за 31 секунду и сделать менее 20 гребков, что очень хорошо для меня“, - сказала Ефимова, которая стала первой на стометровке брассом четвертый год подряд.

Серебряная медаль досталась Смилте Плитникайте из Литвы, которая проплыла перед родной публикой за 1.07,91. Бронза досталась Теодоре Тейлор из Великобритании - 1.08,59.

Ефимова, которая за четыре года завоевала десять медалей юниорского чемпионата Европы, призналась, что не нервничала перед стартом. „Я была абсолютно спокойна перед стартом и не концентрировалась ни на ком другом. Главное было сделать все правильно, и, думаю, мне это удалось“.

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