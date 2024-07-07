Сборная Эстонии по пляжному футболу пробилась в Суперфинал Евролиги

На 10-й минуте Мартин Томсон вывел сборную Эстонии вперед, забив со штрафного. Когда до конца второго периода оставалось десять секунд, Эстония провела контратаку, а Сандер Лепик удвоил преимущество эстонской сборной.

Литва сократила отставание в счете в третьем периоде, когда на 31-й минуте отличился Аудрюс Плутникас. Шанс сравнять счет увеличил интенсивность атак литовцев, но эстонские футболисты взяли мяч под свой контроль и добилась победы со счетом 2:1.

Главный тренер команды Андреас Анико сказал после матча, что результат не отражает реальной игры. „Литва была похожа на команду Чехии, мы много владели мячом, но, как и против Дании, не реализовали свои моменты. Результат мог бы быть лучше, если бы мы обыграли соперника с преимуществом в четыре или пять мячей. К счастью, в концовке не было паники с нашей стороны, мы контролировали свои действия и победили - это самое главное“, — сказал главный тренер.

В группе сборная Эстонии сыграла вничью с Италией (5:5), но победила в серии пенальти со счетом 5:3. Далее эстонская сборная проиграла Дании (2:6) и обыграла Чехию (6:3).

В матче за пятое место эстонские футболисты проиграли Франции со счетом 2:6.

Заняв место в шестерке лучших команд турнира, Эстония пробилась в Суперфинал Евролиги, который пройдет осенью в Альгеро (Италия). Там Эстония продолжит свое выступление в дивизионе А.

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