ФОТО | Невероятная развязка: эстонский гонщик стал победителем Delfi Rally Estonia

Пятничные заезды выиграл Хейден Пэддон (Hyundai i20 Rally2), чемпион Европы по ралли, но в субботу бразды правления взяли на себя Роберт Вирвес (Škoda Fabia Rally2) и Георг Линнамяэ (Toyota Yaris Rally2). Линнамяэ, выигравший первый утренний СУ, стал лидером, а Вирвес, переживший несколько тревожных моментов, стал вторым. Симоне Темпестини (Škoda Fabia Rally2), третий гонщик чемпионата Европы, попал в ДТП, а Отт Тянак (Hyundai i20), участвовавший в чемпионате Эстонии, попал в серьёзную аварию.

В субботу первое место переходило из рук в руки к Линнамяэ и Вирвесу. Перед предпоследним СУ Линнамяэ был впереди на 4,8 секунды, но Вирвес, который на последнем круге поменял резину, во втором заезде опередил своего соотечественника на 5,7 секунды. На завершившихся днем ​​городских заездах в Элва Вирвес еще больше увеличил свое преимущество и перед воскресеным заездом он опережал Линнамяэ ровно на одну секунду, обладатель третьего места Николай Грязин (Citroen C3 Rally2) уступал лидеру 25 секунд.

Линнамяэ выиграл один из трех первых спецучасктов в воскресенье, а Вирвес - два, так что преимущество Вирвеса перед очковым заездом составило 9,3 секунды. Тем временем на юге Эстонии разразилась гроза и пошел сильный дождь. В этих условиях выбор шин Линнамяэ дал ему наибольшую свободу действий, и он выиграл СУ по очкам, опередив Вирвеса на 11,5 секунды, а во всем ралли - всего на 2,2 секунды!

Окончательные результаты ралли Delfi Rally Estonia:

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