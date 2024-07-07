ФОТО | Невероятная развязка: эстонский гонщик стал победителем Delfi Rally Estonia
В чрезвычайно захватывающей борьбе за первое место в Delfi ERC Rally Estonia, между двумя хорошими друзьями Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом. Первым стал Линнамяэ, который финишировал всего на 2,2 секунды быстрее.
Пятничные заезды выиграл Хейден Пэддон (Hyundai i20 Rally2), чемпион Европы по ралли, но в субботу бразды правления взяли на себя Роберт Вирвес (Škoda Fabia Rally2) и Георг Линнамяэ (Toyota Yaris Rally2). Линнамяэ, выигравший первый утренний СУ, стал лидером, а Вирвес, переживший несколько тревожных моментов, стал вторым. Симоне Темпестини (Škoda Fabia Rally2), третий гонщик чемпионата Европы, попал в ДТП, а Отт Тянак (Hyundai i20), участвовавший в чемпионате Эстонии, попал в серьёзную аварию.
В субботу первое место переходило из рук в руки к Линнамяэ и Вирвесу. Перед предпоследним СУ Линнамяэ был впереди на 4,8 секунды, но Вирвес, который на последнем круге поменял резину, во втором заезде опередил своего соотечественника на 5,7 секунды. На завершившихся днем городских заездах в Элва Вирвес еще больше увеличил свое преимущество и перед воскресеным заездом он опережал Линнамяэ ровно на одну секунду, обладатель третьего места Николай Грязин (Citroen C3 Rally2) уступал лидеру 25 секунд.
Линнамяэ выиграл один из трех первых спецучасктов в воскресенье, а Вирвес - два, так что преимущество Вирвеса перед очковым заездом составило 9,3 секунды. Тем временем на юге Эстонии разразилась гроза и пошел сильный дождь. В этих условиях выбор шин Линнамяэ дал ему наибольшую свободу действий, и он выиграл СУ по очкам, опередив Вирвеса на 11,5 секунды, а во всем ралли - всего на 2,2 секунды!
Окончательные результаты ралли Delfi Rally Estonia:
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