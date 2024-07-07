ВС РФ ночью атаковали Украину дронами и ракетами

Российские войска вновь атаковали несколько регионов Украины дронами и ракетами в ночь на воскресенье, 7 июля. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. „В ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ и 13 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области“, - говорится в сообщении.

ПВО сбила все 13 российских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, уточняет Олещук.

По сообщению агентства „РБК-Украина“, удар российскими ракетами был нанесен по городу Павлоград в Днепропетровской области. „К счастью, обошлось без пострадавших“, - пишет агентство.

Минобороны РФ: Уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot

В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что ракеты „Искандер“ в ночь на 7 июля уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. „Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция „Жираф“, - говорится в этом сообщении.

В условиях войны возможности оперативно проверить достоверность данных обеих сторон нет.

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