Politico: в НАТО усилились сомнения относительно возраста и здоровья Байдена и его шансов на переизбрание на пост президента

Собеседники издания в основном поддерживали переизбрание Байдена, опасаясь возвращения Дональда Трампа, но на выступление действующего президента США в дебатах они отреагировали „с тревогой и страхом“. Теперь Байдену нужно убедить союзников, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис, чтобы остаться в ней, пишет Politico.

„Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет продержаться еще четыре года“, — сказал изданию чиновник из европейской страны НАТО.

Еще один представитель Евросоюза говорит, что на дебаты „было больно смотреть“. „Мы все хотим переизбрания Байдена на второй срок, чтобы избежать нового взаимодействия с Трампом, но это не очень обнадеживает“, — сказал собеседник Politico.

По словам дипломатов, поговоривших с изданием, беспокойство вызывает не столько состояние Байдена, сколько его политическое положение и шансы на переизбрание. „Мне кажется, ему будет очень трудно продолжать свою кампанию и оставаться в ней“, — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что хоть вопрос замены кандидата и решает Демократическая партия, ей стоит „рассмотреть все варианты“.

Союзники США, в частности, обеспокоены безопасностью европейских стран — особенно в связи с возможной победой Трампа, который заявлял, что страны, недостаточно финансирующие альянс, должны будут защищать себя сами. „Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку похоже, что Трамп возвращается“, — сказал после дебатов Байдена и Трампа представитель одной из стран НАТО.

К тому же, как пишет Politico, некоторые союзники США по НАТО „не совсем удовлетворены“ руководством Байдена и его пошаговым подходом к предоставлению оружия Украине и к разрешению на дальние удары. В основном это недовольство, по данным Politico, исходит от восточноевропейских стран.