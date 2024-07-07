ISW: У Путина нет подлинного стремления к миру с Украиной

У президента России Владимира Путина, по мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), нет подлинного стремления к миру в войне против Украины и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пытающимся позиционировать себя в качестве посредника. „Путин вместо этого потребовал капитуляции Украины путем ее „демилитаризации“ и передачи значительных территорий, которые Россия в настоящее время не занимает“, - написали аналитики ISW в ежедневной сводке в субботу, 6 июля.

Эксперты обратили внимание и на тот факт, что на протяжении двух дней подряд Путин отвергал возможность прекращения огня в войне против Украины. И Украина, и Россия обвиняют друг друга в намерении использовать перемирие для перегруппировки и перевооружения войск.

Подрыв европейской поддержки Украины

Комментируя визит Орбана в Москву 5 июня, аналитики ISW констатируют, что венгерский премьер, по всей видимости, пытается переключить внимание Запада с оказания военной помощи Украине на возможность мирных переговоров. Орбан стремится выступить в качестве посредника для прекращения войны в Украине, хотя Путин никоим образом не заинтересован в этом, отмечается в аналитическом отчете.

По мнению Института изучения войны, Орбан в результате подрывает поддержку Украины со стороны Евросоюза. Эксперты ISW постоянно подчеркивают, что Путин использует свои заявления о предполагаемой готовности к мирным переговорам главным образом для того, чтобы расколоть Запад и подорвать военную поддержку, оказываемую Украине союзниками. Орбан уже неоднократно выступал против военной помощи ЕС Украине.

Критика Орбана в адрес НАТО

Виктор Орбан в ходе совместной пресс-конференцией с Владимиром Путиным в Кремле констатировал, что представления Москвы и Киева об урегулировании конфликта весьма далеки друг от друга. Венгерский премьер призывал к прекращению огня и в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.