Кылварт в баре раскритиковал столичные власти за отказ транслировать Евро-2024 на Вабадузе

Если раньше можно было смотреть матчи крупных футбольных турниров на большом экране, который был установлен на площади Вабадузе в Таллинне, то сейчас во время Евро-2024 такой возможности нет. Председатель Центристской партии и экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт, который в субботу следил за играми в столичном баре Bogi, раскритиковал решение властей отказаться от трансляции матчей на свежем воздухе.