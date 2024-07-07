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07.07.2024, 14:15

Кылварт в баре раскритиковал столичные власти за отказ транслировать Евро-2024 на Вабадузе

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Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
ФОТО: Роман Старапопов | Delfi Meedia

Если раньше можно было смотреть матчи крупных футбольных турниров на большом экране, который был установлен на площади Вабадузе в Таллинне, то сейчас во время Евро-2024 такой возможности нет. Председатель Центристской партии и экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт, который в субботу следил за играми в столичном баре Bogi, раскритиковал решение властей отказаться от трансляции матчей на свежем воздухе.

В предыдущие годы во время чемпионата Европы по футболу Таллинн транслировал матчи на больших экранах на площади Вабадузе. Правда, матчи Евро-2024 на больших экранах можно смотреть в Ротерманни и в Теллискиви в Balta Kino.

Михаил Кылварт, которого в конце марта Таллиннское городское собрание отправило в отставку, говорит, что город планировал транслировать Евро-2024 на Вабадузе и в этом году.

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