Евросоюз недоволен визитом Виктора Орбана в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий в настоящее время по ротации в ЕС, вызвал новый всплеск недовольства в Брюсселе несогласованным участием в неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. Участие Орбана в саммите в Шуше происходило исключительно в рамках двухсторонних отношений между Венгрией и этой организацией, указал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в субботу, 6 июля.

В заявлении Борреля подчеркивается, что Венгрия не получала от ЕС мандата на продвижение отношений с Организацией тюркских государств. „Венгрия в настоящее время является страной-членом ЕС, которая по ротации выполняет функции председателя до 31 декабря 2024 года. Это не предусматривает функций внешнего представительства Евросоюза, которые входят в компетенцию председателя Евросовета на уровне глав государств и верховного представителя по внешней политике и безопасности на министерском уровне“, - поясняется в документе.

Попытки признания „Турецкой республики Северного Кипра“

Жозеп Боррель также выразил недовольство попыткой легитимизировать так называемую „Турецкую республику Северного Кипра“ (сепаратистский регион Кипра, признаваемый лишь Турцией) путем предоставления ей статуса наблюдателя в данной организации.

„Это решение вызывает сожаление и находится в противоречии с тем, что целый ряд членов организации выразили решительную поддержку принципу территориальной целостности и Уставу ООН. ЕС уже неоднократно со всей ясностью заявлял, в том числе на высшем политическом уровне, что ЕС признает в качестве субъекта международного права только Республику Кипр в соответствии с резолюциями Совбеза ООН“, - заявил глава европейской дипломатии.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя. Этим статусом пользуется и „Турецкая республика Северного Кипра“, что вызывает недовольство в Брюсселе.

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