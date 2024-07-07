ВИДЕО | Матч Нидерландов и Турции спровоцировал стычки фанатов

В фан-зоне в Берлине во время матча между сборными Нидерландов и Турции произошла стычка фанатов. Об этом в субботу, 6 июля, пишет берлинское издание Berliner Zeitung.

Как следует из сообщений, после того, как нидерландцы забили первый гол в ворота турецкой команды, их болельщики начали бросать стаканы в сторону фанатов сборной Турции. После второго гола сборной Нидерландов в фан-зоне вспыхнули беспорядки. Разделять фанатов были вынуждены несколько охранников, в то время как полицейские должны были прибыть на место только после финального свистка, утверждает Berliner Zeitung.

После матча берлинские полицейские арестовали несколько человек. Как пишет издание, „задержания, по всей видимости, были связаны с выкрикиванием пропалестинских лозунгов“.

Скандал вокруг „волчьего салюта“ в сборной Турции

Во время предыдущей игры против сборной Австрии турецкий футболист Мерих Демирал продемонстрировал жест, связанный с местными ультраправыми группировками - „волчий салют“, запрещенный во многих странах Европы. В результате Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить Демирала от участия в двух следующих матчах чемпионата Европы. На этом фоне игру Турции против Нидерландов решил посетить турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что символам „турецких правых экстремистов не место“ на стадионах ФРГ. „Использование чемпионата Европы по футболу в качестве площадки для проявления расизма совершенно неприемлемо“, - написала она в соцсети Х. В ответ на ее слова МИД Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца и назвало реакцию Берлина на жест, продемонстрированный Демиралом, „ксенофобской“. Там пояснили, что „волчий салют“ не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом и отметили, что он не является запрещенным в Германии.

Турецкие болельщики продолжают демонстрировать „волчий салют“