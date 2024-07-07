07.07.2024, 09:55
Сын военнослужащего Вермахта спустя 80 лет нашел в Латвии могилу отца(2)
ФОТО: | Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Вальтер Грюммерт погиб на Восточном фронте в конце 1944 года. В течение многих лет его сын Юрген не знал, где похоронен отец. Останки солдата Вермахта были найдены в Латвии только в 2022 году, пишет RusDelfi.lv.
Эту историю нашли и рассказали читателям журналисты немецкой газеты Nordkurier.de. Юрген Грюммерт нашел захоронение останков отца на кладбище немецких солдат под Салдусом. Здесь обрели последнее пристанище более 25 000 солдат Вермахта. Это почти 3000 каменных крестов. На некоторых из них указаны имена и даты, на некоторых лишь выбито: „Неизвестный солдат“.
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