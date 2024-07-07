Тренер „Левадии“ по физподготовке перешел в топ-клуб Саудовской Аравии

Андрес Ибарра Хавьер присоединился к тренерскому штабу „Левадии“ в январе 2022 года. За это время клуб выиграл кубок, и, конечно, вклад Хави в это был очень велик. В этом сезоне команда уверенно ведёт борьбу за чемпионство и опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на 15 очков.

„Левадия“ сообщила в социальных сетях, что очень рада тому, что Хави смог сделать большой шаг в своей карьере и продолжит свою замечательную работу в Саудовской Аравии. К слову, там он будет не один, в прошлом году туда же перешёл и бывший руководитель по молодёжной работе „Левадии“ Алекс Пиаче. Алекс покинул „Левадию“ в начале лета, а сейчас большой шаг вперёд делает и Хавьер.

„Пришло время, когда я должен попрощаться с семьей „Левадии“! Я хочу поблагодарить всех людей, связанных с клубом: офис, тренеров и игроков, благодаря которым это сотрудничество стало возможным. Огромное, большое спасибо вам. Курро и Сото, которые дали мне возможность работать и развиваться вместе с ними. Огромное спасибо Айну, Диме, Гурче, Нупе, Павлову, Георгию, Максу и Андрею!“ — сказал Хавьер.

„Работа в „Левадии“ была замечательным временем. У меня здесь остаются друзья — замечательные профессионалы. Мы выиграли кубок, и я получил опыт европейского футбола. Я убеждён, что команда готова выиграть чемпионат и квалифицироваться в основной турнир Лиги Конференций, спасибо!“ — добавил Андрес Ибарра Хавьер.

За „Аль-Иттихад“ выступают такие звездные игроки как Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

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