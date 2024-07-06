Утверждал ли Олег Басилашвили, что в России качество населения низведено ниже плинтуса?

В марте 2021 года в Facebook стали появляться публикации с несколькими абзацами текста, авторство которых приписали актёру Олегу Басилашвили. Этот текст начинается с утверждения „Советский Союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу“. Далее автор проводит параллели между современной Россией и СССР 1930-х годов и приходит к выводу, что „у нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами“. Георгиевские ленточки в тексте названы „колорадскими“, а власовцев упоминают в числе „борцов с системой“ наряду с участниками событий 1962 года в Новочеркасске.

Басилашвили известен не только своими актёрскими работами, но и активной гражданской позицией, которая не всегда совпадает с государственной политикой. Так, артист выступал против „закона Димы Яковлева“, называл ввод российских войск в Южную Осетию „оккупацией“, а в 2020 году поддержал коллектив минского Театра Янки Купалы, присоединившийся к протестам в Беларуси. На двух последних президентских выборах Басилашвили поддерживал кандидатуру Григория Явлинского, сооснователя партии „Яблоко“.

Несмотря на это, авторство текста про „качество населения ниже плинтуса“ актёру приписывают безосновательно. Представленные в многочисленных постах в Facebook абзацы — фрагмент куда большей по размеру публикации, впервые появившейся ещё в 2015 году на сайте „РуФабула“. Автором текста указан публицист Алексей Широпаев.

Судя по всему, с Басилашвили эту публикацию связали читатели, не обратившие внимание на размещённую справа от основного текста информацию об авторе. Материал Широпаева начинается со слов: „Я вот думаю: а что было бы, если бы Воланд прибыл в Москву сейчас? То есть не в Москву Сталина, а в Москву Путина?“ В сериале Владимира Бортко „Мастер и Маргарита“ роль Воланда исполнил именно Басилашвили. Более того, его фотография в этом образе предваряет публикацию Широпаева.

Итог: Неверная атрибуция цитаты