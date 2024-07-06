ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (864-й день) | Украина - самая большая заминированная территория в мире
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Краснодарском крае в результате атаки дронов повреждены вышка сотовой связи и нефтебаза.
Как утверждают в российском военном ведомстве, в ночь на субботу средствами ПВО было уничтожены 7 беспилотников над Курской областью и еще один — над Белгородской.
В ночь на 6 июля российские военные атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа „Shahed-131/136“ из аннексированного Крыма и Курской области, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.
В ней также уточняется, что 24 дрона удалось сбить — в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.
В Сумской ОВА заявили, что удар беспилотниками пришелся по энергетической инфраструктуре области. В результате атаки были обесточены населенные пункты в нескольких районах области.
Марин Ле Пен заявила, что в случае победы ее партии на выборах запретит Украине наносить удары французским оружием по территории России. Также ранее она в интервью газете Le Télégramme говорила, что отправка французских войск в Украину — это красная черта, которую ее партия не позволит перейти.
С начала войны в Украину вернулись из российского плена 3310 человек, сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Он уточнил, что Россия и Украина обменивались пленными 53 раза.
Япония вместе с Камбоджей будут проводить работы по разминированию территории Украины, об этом завила глава МИД Японии Ёко Камикава во время своего визита в Пномпень. Украина через через 14 месяцев после российского вторжения — к весне прошлого года — стала самой большой заминированной территорией мира, обойдя по этому показателю Афганистан и Сирию (данные международного аналитического центра Globsec).
Почти треть территории Украины (174 000 кв. км), побывавшая в оккупации, на тот момент была загрязнена минами.
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже.