Федерация спортивной борьбы России приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже

Ранее российские борцы завоевали 16 олимпийских неименных лицензий, однако МОК допустил на Игры только 10 россиян. Из завоевавших лицензии только четыре борца получили допуск к Олимпиаде, пишет Sport24.

„Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды“, — говорится в заявлении ФСБР.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.