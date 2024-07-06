Федерация спортивной борьбы России приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже
На совещании исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) совместно с тренерским штабом сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпиаду-2024, принято решение отказаться от участия в Играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Ранее российские борцы завоевали 16 олимпийских неименных лицензий, однако МОК допустил на Игры только 10 россиян. Из завоевавших лицензии только четыре борца получили допуск к Олимпиаде, пишет Sport24.
„Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды“, — говорится в заявлении ФСБР.
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