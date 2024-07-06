„Хватит искать ему оправдания“. Французский обозреватель раскритиковал игру Мбаппе на Евро

„Мбаппе всегда всё делает в своих интересах. Находясь на пресс-конференции, он набрасывается на своих партнёров. „У меня больше нет предыдущих партнёров, у меня больше нет подходящих мячей“. Он защищал Гризманна. Если у тебя такой адвокат, то ты идёшь на смерть. Он сказал о Гризманне, он сказал о других партнёрах по команде, потому что у них нет такого качества передачи, как у Погба. Мы должны перестать искать ему оправдания, потому что он сам достаточно находит их для себя. Маска и игроки вокруг — это оправдания, которые, на мой взгляд, бесполезны“, — приводит слова Готро RMC Sport.