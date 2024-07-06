ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Англия обыграла в серии пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал

Первая половина матча была осторожной и с небольшим количеством моментов. В основном команды сосредоточились на укреплении своей задней линии и не смогли создать ни одного стопроцентного момента. Англия нанесла пять ударов по воротам, Швейцария ответила двумя.

Вторая половина игры прошла в схожем ритме, и казалось, что матч идет к дополнительному времени. Однако в конце второго тайма матч зрители увидели голы. На 75-й минуте повели в счете. Ндой совершил прострел, а Брель Эмболо замкнул передачу с близкого расстояния.

Спустя пять минут англичане восстановили равновесие в счете. Букайо Сака получил пас от Райса и с угла штрафной отправил мяч в дальний нижний угол.

В конце овертайма у швейцарцев было два очень опасных момента. Сначала Шакири подал угловой и попал в перекладину, а затем Амдуни пробил в ближний угол, но англичан спас Пикфорд.

В серии 11-метровых Аканджи не обыграл Пикфорда, а англичане свои попытки реализовали и пробились в полуфинал.

Англия сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

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