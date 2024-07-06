СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: сможет ли Англия наконец-то заиграть в футбол и обыграть Швейцарию?

Швейцария выступает на нынешнем Евро-2024 более убедительно. На групповом этапе они обыграли Венгрию со счетом 3:1 и сыграли вничью с Шотландией и Германией. В 1/8 финала они уверенно обыграли действующих чемпионов - итальянцев (2:0).

Англия начала турнир с победы над Сербией со счетом 1:0. Затем они сыграли вничью с Данией и со Словенией. В матче 1/8 финала со Словакией англичане были на грани вылета, пока Джуд Беллингем не забил на последней минуте основного времени. Гол капитана Гарри Кейна в овертайме принес Англии победу со счетом 2:1.

По данным английских СМИ, главный тренер Гарет Саутгейт в своей юбилейной игре поменяет расстановку - 100-й по счету, когда он руководит сборной Англии. Нынешняя схема 4-2-3-1 будет заменена схемой 3-4-2-1. Цель – разбудить скучную атакующую игру англичан.

У сборной Англии полузащитник Марк Гэи вынужден пропустить сегодняшний матч из-за перебора желтых карточек, в то время как у Швейцарии отсутствующих нет.

Победитель матча Англия-Швейцария встретится в полуфинале с Нидерландами или Турцией. Этот матч начнется в 22.00.

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