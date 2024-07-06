Говорил ли Андрей Пионтковский, что на полках российских магазинов „одни муляжи“?

Полностью цитата, автором которой Telegram-каналы называют Андрея Пионтковского, звучит так: „Мы ведь даже не представляем масштаба той катастрофы, социальной катастрофы, которая случилась в России. В магазинах на полках одни муляжи. Есть гречка, соль, вода, остальное — муляжи. И ведь они не замечают, потому что на другое, кроме самого дешёвого, даже не смотрят. Ещё есть люди, сотрудники, они с полной тележкой туда-сюда ходят, это для видимости. Вся страна как потёмкинская деревня, а вы про ракеты спрашиваете! Вот об этом нужно говорить, кричать нужно“. Уточняется, что публицист сделал это заявление в ходе совместного эфира с юристом и блогером Марком Фейгиным.