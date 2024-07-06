Говорил ли Андрей Пионтковский, что на полках российских магазинов „одни муляжи“?
В начале июля 2024 года Telegram-каналы распространили цитату живущего в США публициста о том, что за исключением гречки, соли и воды в российских магазинах выставлены исключительно муляжи. Мы проверили, выступал ли Пионтковский с таким заявлением.
Полностью цитата, автором которой Telegram-каналы называют Андрея Пионтковского, звучит так: „Мы ведь даже не представляем масштаба той катастрофы, социальной катастрофы, которая случилась в России. В магазинах на полках одни муляжи. Есть гречка, соль, вода, остальное — муляжи. И ведь они не замечают, потому что на другое, кроме самого дешёвого, даже не смотрят. Ещё есть люди, сотрудники, они с полной тележкой туда-сюда ходят, это для видимости. Вся страна как потёмкинская деревня, а вы про ракеты спрашиваете! Вот об этом нужно говорить, кричать нужно“. Уточняется, что публицист сделал это заявление в ходе совместного эфира с юристом и блогером Марком Фейгиным.
Это высказывание привели в своих постах каналы „Украина.ру“ (96 000 просмотров), „Профессор смотрит в мiръ“ (61 000), „Нити империи“ (49 000), „Русский формат“ (35 000), „Nina Vatt 🇷🇺“ (31 000) и др. Зачастую цитата сопровождалась саркастическими комментариями вроде „Пойду куплю муляж стейка, пожую“, „А вы говорите, что Байден из ума выжил“ или „Да-да, всё правда — нет ни еды, ни стоматологов, ни наркологов, ни психиатров“. Аналогичные публикации появились в Facebook, X, „Дзене“ и других соцсетях и на блог-платформах.
Цитата про муляжи на полках российских магазинов начала распространяться по русскоязычному сегменту интернета 3 июля. В большинстве Telegram-каналов, рассказавших о предполагаемом заявлении Пионтковского, есть скриншот эфира на YouTube-канале „Фейгин Live“, состоявшегося 2 июля. Однако в ходе разговора оба спикера не касались сколько-нибудь подробно темы российской экономики — они говорили преимущественно про войну в Украине и недавние события в международной политике.
„Проверено“ также не удалось найти более ранних публикаций или видео, где Пионтковский говорил про муляжи на полках российских магазинов, — как в совместных эфирах с Фейгиным, так и на других ресурсах.
По данным TGStat, впервые эта цитата появилась 3 июля в 12:08 по московскому времени в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“. Описание этого канала гласит: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
Сатирические новости за авторством „а вот мой яндекс кошелёк“ далеко не впервые распространяются под видом настоящих. Так, в середине июня Telegram-каналы цитировали заявление, якобы сделанное министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, о том, что украинские военные превратили свастику в „символ свободы“. Первоисточником той новости тоже оказался „а вот мой яндекс кошелёк“.
Таким образом, приписанная Пионтковскому цитата о муляжах на полках российских магазинов была выдумана блогером, который публикует шуточные новости. Однако другие Telegram-каналы распространили её уже под видом настоящей.
Итог: Сатирические новости