ФОТО и ВИДЕО | Тянак попал в серьезную аварию и на Delfi Rally Эстония больше не выступит

В один момент машина стала неуправляемой и перелетела через крышу. Тянак и Ярвеоя относительно в порядке, но в эти выходные они больше не будут выступать. Во вчерашнем единственном заезде, проходившем под Тарту, Тянак, участвовавший в чемпионате Эстонии, показал лучшее время.