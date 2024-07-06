ФОТО и ВИДЕО | Тянак попал в серьезную аварию и на Delfi Rally Эстония больше не выступит(6)
Экипаж Отт Тянак – Мартин Ярвеоя (Hyundai), приехавший на Delfi Rally Эстония для подготовки к этапам Кубка мира в Латвии и Финляндии, в субботу завершил соревнования быстро и неприятно. Чемпионы мира 2019 года разбились в первой же субботней гонке.
В один момент машина стала неуправляемой и перелетела через крышу. Тянак и Ярвеоя относительно в порядке, но в эти выходные они больше не будут выступать. Во вчерашнем единственном заезде, проходившем под Тарту, Тянак, участвовавший в чемпионате Эстонии, показал лучшее время.
Судя по внешнему виду, сами Тянак и Ярвеоя более-менее здоровы. У Мартина перелом пальца, а у Отта небольшая травма лодыжки. Их осмотрят врачи.
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